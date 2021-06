Il 23 giugno del 1872, nasceva a Pontecurone (AL), Don Luigi Orione. Oggi, la Congregazione da lui fondata celebrerà questa ricorrenza proprio nella cittadina piemontese, con appuntamento alle ore 20.30 davanti al monumento dedicato al Santo, dando così inizio all’anno commemorativo che porterà, nel 2022, a festeggiare il 150° anniversario dalla sua nascita.

San Luigi Orione è stato definito da San Giovanni Paolo II “una meravigliosa e geniale espressione della carità cristiana, una delle personalità più eminenti del secolo scorso per la sua fede cristiana apertamente vissuta”. È stato il fondatore della Piccola Opera della Divina Provvidenza e delle Piccole Suore Missionarie della Carità. Il suo carisma oggi è diffuso in 32 nazioni del mondo con opere di carità per le categorie più svantaggiate e per gli ambienti più poveri.

Dal suo insegnamento sono nati altri rami della famiglia orionina: l’Istituto Secolare Orionino e il Movimento Laicale Orionino che riunisce l’associazionismo laico che si ispira agli ideali e all’azione del santo della Carità.

L’appuntamento di questa sera sarà anche l’occasione per lanciare l’Anno Vocazionale Orionino, una speciale celebrazione per un tema che era molto caro a don Orione, il quale diceva: “Il primo lavoro sono le vocazioni!”

«Gli insegnamenti del nostro Fondatore – dichiara padre Tarcisio Vieira, direttore generale dell’Opera Don Orione – sono attuali oggi più che mai. Questo è testimoniato anche che dal fatto che Papa Francesco ha portato l’esempio di don Orione incontrando i Diaconi della diocesi di Roma. Per questo vogliamo avvicinarci al 150° anniversario della sua nascita celebrando la sua Santa vita e continuando a portare avanti ogni giorno il suo esempio e la sua missione. Abbiamo anche scelto di dedicare un anno particolare alle vocazioni, con la preghiera che il Signore susciti tante buone e sante vocazioni per la nostra Piccola Opera».

UFFICIO STAMPA OPERA DON ORIONE