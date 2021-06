Da qualche giorno è on line il nuovo sito istituzionale del Comune di Tortona.

Il nuovo portale si propone con una veste grafica completamente rinnovata, aderendo alle linee guida di design, per i siti web, dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID).

Presenta un sistema di navigazione più semplice e funzionale con l’obiettivo di essere più vicino ai cittadini e alle loro esigenze.

Saranno previsti servizi on line con l’accesso tramite SPID e CIE. Il portale è in fase di aggiornamento e resterà ancora consultabile il sito precedente all’indirizzo old.comune.tortona.al.it

Il sito è sicuramente più funziona e in home trovate le due pagine Social del Comune: quella su Facebook e quella su Youtube.