Malgrado le difficoltà dell’ultimo anno, la palestra Dinamica di Diano Marina ha raggiunto davvero un bel traguardo: venticinque anni di attività!

Nella costante ricerca di fare meglio e offrire opportunità di crescita, non solo fisica, il suo ideatore, creatore e animatore, Alessandro Sciandini, ha lavorato, insieme alla moglie Sara, per costruire quello che era il suo sogno fin dai tempi dell’università, fissando le spalliere, incollando gli zoccolini, gli specchi, i cartelli, studiando gli attrezzi giusti al posto giusto per ovviare agli oggettivi problemi di spazio, ma anche per realizzare un luogo dove, attraverso le relazioni con i frequentatori, crescere professionalmente…

Molti dei suoi “clienti” sono diventati poi, negli anni, amici, belle persone con cui ha condiviso non solo momenti scherzosi e goliardici come cene, feste di carnevale, settimane bianche, gite e serate in discoteca, ma anche le diverse tappe in cui, attraverso i suoi percorsi di aggiornamento e i riscontri sul campo, si è sviluppata la Naturopostura, diventata il fulcro su cui ruotano ora tutti i corsi.

La Naturopostura è un percorso di consapevolezza che è cresciuto con Sciandini, man mano che, studiando come risolvere i suoi incidenti fisici, ha imparato a riconoscere che, conformandosi a un certo “disegno”, si stava deformando, stava trasformando il suo corpo in qualcosa di estraneo, inefficace, involutivo…

Coerente al principio: non perdere mai l’entusiasmo di trasmettere e diffondere quello che si impara! Sciandini, oggi come allora, ama divulgare quelle perle di prevenzione apprese dai vari maestri, ai bambini e ai ragazzi, agli anziani e a tutti coloro con cui interagisce nella sua attività.

Oggi la palestra va avanti, con i diversi collaboratori che si sono avvicendati e Marta, sua figlia, che ha respirato Naturopostura in tutti i suoi 23 anni di età, dai primi corsi di psicomotricità che fece già a 2 anni, ai corsi da istruttore che ha frequentato e frequenta, filtrandoli sempre con quello che è un impegno non indifferente: non dare mai nulla per scontato, provando sempre a fare meglio, cercando una soluzione più efficace per far star bene le persone. Marta incarna perfettamente lo spirito della Dinamica: ogni giorno è un punto di partenza…

Una lunga storia di uno studio chinesiologico, di una palestra che, proprio come dice il suo nome, è ostinatamente “DINAMICA” nella ricerca di nuove opportunità di movimento…

Afferma Alessandro “Come dicevo l’estate scorsa, alla fine di una lezione di aquagym, non ho più la stessa energia di 25 anni fa, a volte ho pensato di mollare, ma quando vedo Marta, il suo accanimento, la sua costanza nel preparare le lezioni, studiando ogni particolare, allora penso che Dinamica deve andare avanti, per lei, per Davide che ci mette sempre il massimo impegno e la sua infinita pazienza, ma anche per me, per continuare una storia in cui anima e corpo sono diventati una cosa sola!”.

Sicuramente Dinamica ambisce ora a festeggiare i prossimi 25 anni e raggiungere il mezzo secolo e chissà…