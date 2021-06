Ricerca per:

Un’attività scientifica riconducibile a tematiche quanto mai attuali, come le ripercussioni del cambiamento climatico sugli oceani.

La cerimonia di consegna del premio è prevista domenica mattina 10 ottobre h. 10 30 al Museo dei Campionissimi di Novi Ligure. In quella circostanza saranno messe in luce le benemerenze di Paola Francesca Rivaro docente del Dipartimento di chimica e chimica industriale, Università degli Studi di Genova.

La 36ª edizione del Premio Torre d’Oro, il prestigioso riconoscimento istituito nel 1985 dal Centro Studi “In Novitate” per premiare i novesi che si sono particolarmente distinti, e si distinguono, nell’arte, nella letteratura, nelle scienze, nello sport e contribuiscono al progresso sociale ed economico della nostra città, è assegnato all’oceanografa Paola Francesca Rivaro.