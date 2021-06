Gli abitanti delle case popolari sono tutti dimenticati? Forse un tempo: adesso, dopo gli aiuti di alcune associazioni e della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona la situazione è all’attenzione, non solo del Comune (che però può fare poco visto che la proprietà degli alloggi è dell’ATC – Agenzia Territoriale per la Casa) ma anche della Regione Piemonte.

Questa mattina, giovedì 3 giugno, infatti, l’Assessore alle Politiche della Casa, della Regione Piemonte, Chiara Caucino, accompagnata dal presidente dell’ATC Piemonte Sud, Paolo Caviglia, si è recata a Tortona per visitare diversi alloggi popolari della città.

Insieme al Sindaco Federico Chiodi, agli Assessori Mario Galvani e Marzia Damiani ha avuto modo di incontrare i residenti delle abitazioni di via Marsala e via Legnano, all’interno del cortile dell’ex caserma “Passalacqua”, e del complesso di via Brighenti, nel rione Paghisano, dove è in corso un importante intervento per l’efficientamento energetico degli edifici.

Presente all’incontro anche il Presidente del Consiglio comunale Giovanni Ferrari Cuniolo e la senatrice Rossana Boldi.

Di seguito altre immagini.