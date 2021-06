Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

Così la città di Tortona, ormai da qualche anno, ha deciso di celebrare il 2 giugno, Festa della Repubblica Italiana, e lo fa sempre con i suoi più alti rappresentanti al completo: Sindaco, vice Sindaco e presidente del Consiglio comunale che insieme ai membri delle Forze armate e di Soccorso, non mancano di presenziare all’evento rinunciando a scampagnate o gite fuori porta.