Il prossimo appuntamento della programmazione “Valenza Estate 2021” all’Arena Carducci di Valenza è dedicato ai più piccini, venerdì 25 giugno (ore 21.15), “Canzoncine un po’ bambine” della compagnia Stilema con Silvano Antonelli, uno dei più noti autori e interpreti del teatro ragazzi sul territorio nazionale e non solo.

Una carrellata di canzoni, filastrocche e di filastorie originali, scritte cantate e recitate da Silvano Antonelli per l’infanzia, che prendono spunto dalla vita e dai pensieri dei bambini.

Sono le paure, i sogni, i desideri, le attese, le speranze, i perchè dell’infanzia ad essere oggetto di piccole poesie in musica.

Ogni canzone, filastrocca e filastoria diventa parte di un unico piccolo “gran varietà” dedicato ai bambini che il nostro attore incontrerà…

Ma le canzoni, prima di tutto, sono fatte di musica e di parole. Musica suonata dal vivo, con la chitarra. E parole da cantare insieme.



Lo spettacolo rientra nel Progetto Teatro Ragazzi e Giovani Piemonte, in partnership con Fondazione Piemonte dal Vivo.Età consigliata: a partire dai 3 anni.

Biglietto di ingresso 5€, acquistabile la sera stessa dello spettacolo a partire dalle ore 20.30 ma è necessaria la prenotazione sul sito www.valenza.eventbrite.com.

Per informazioni: biglietteria@valenzateatro.it – 3240838829 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle 12)

Il successivo appuntamento sarà giovedì 1 luglio, serata tributo al jazzista Clifford Brown, con Gianni Cazzola e altri giovani musicisti, in collaborazione con Amici del Jazz Valenza.

La rassegna Valenza Estate 2021 è organizzata dal Comune di Valenza e Coop.CMC/Nidodiragno in collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo, il programma completo è consultabile sul sito www.valenzateatro.it. Gli eventi si svolgono all’aperto, presso il cortile ex-scuola Carducci, via G. Carducci 4, Valenza. In caso di maltempo il programma potrebbe subire variazioni.