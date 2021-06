Ricerca per:

Domenica 27 luglio il Gruppo Volontari Campagne Pulite, in collaborazione con il Comune di Tortona e la società Gestione Ambiente, organizza una giornata di pulizia presso l’area artigianale Coinart di via Postumia.