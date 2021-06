Sabato scorso il vescovo di Tortona Vittorio Viola è stato invitato a Pontecurone per l’inaugurazione del centro vaccinale allestito nel nuovo centro polifunzionale realizzato dall’Amministrazione Comunale, ed inoltre per benedire il nuovo centro Caritas parrocchiale.

“L’occasione è stata quanto mai propizia – dice Don Loris Giacomelli parroco di Pontecurone – anche per rivolgere un saluto ed un ringraziamento al nostro Vescovo, che dopo la notizia del suo nuovo prestigioso incarico, purtroppo dovrà lasciare la nostra Dioce

La comunità parrocchiale ha voluto stringersi intorno al suo Pastore nella chiesa di S. Maria per un caloroso e sentito ringraziamento espresso dalle parole del parroco don Loris Giacomelli e dal Sindaco Rino Feltri alla presenza di numerosi fedeli accorsi per salutare in nostro Vescovo.

Dopo un momento di preghiera e di commozione reciproca, il corteo si é spostato nella sede del centro vaccinale e nella nuova sede Caritas, anche qui il Vescovo ha rivolto parole di speranza invitando alla collaborazione e all’ascolto delle fragilità delle persone, indicandole come espressione più significativa della vita cristiana.

FOTO DI CLAUDIA NALIN