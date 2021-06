La campagna promossa dalle librerie Giunti “Regalaci un libro, regalaci un sorriso” si propone di far giungere libri a chi ne ha più bidogno. Da giugno 2020 ad oggi la libreria “Giunti al Punto” di Tortona ha raccolto più di cinquecento libri, donati liberamente dai clienti e poi consegnati alla Biblioteca Civica “Tommaso De Ocheda” di Tortona.

Il compimento dell’iniziativa ha previsto entro la settimana dal 7 all’11 giugno la consegna dei volumi da parte della Biblioteca agli istituti comprensivi scolastici di Tortona e del Tortonese, oltre che agli oratori di San Matteo e San Bernardino, al Centro “Mater Dei”, alla Casa Albergo “Cora Kennedy”, alla RSA “Lisino” ed alla comunità Sinti.

Un gesto di solidarietà che consentirà di accorciare le distanze sociali e far sì che nessuno si senta abbandonato, gesto quanto mai importante in questo tempo di chiusure, in cui i sorrisi sono stati soppiantati da paure e dubbi.