“In memoria di Carlo voglio condividere con voi questo viaggio” scrive Fabrizio, che precisa la destinazione dei fondi: “Attrezzatura per coinvolgere i bambini in una coltivazione bio, mettendoli a contatto con la natura; organizzazione di gite culturali e un incentivo all’apprendimento della lingua inglese con lezioni dedicate; giochi da esterno (struttura con scivolo, altalena, casetta legno, etc.)”.

Il viaggio, chiamato “Un’avventura per Carlo”, è iniziato il 19 giugno da Bristol, in Inghilterra, e durerà circa due settimane fino all’arrivo a Imperia.

Quella promessa, fatta al patrigno Carlo Pastorelli, Fabrizio Musso non l’ha dimenticata. Così su GoFundMe ha lanciato un progetto di viaggio che sarà accompagnato da una raccolta fondi i cui proventi andranno alla Casa Famiglia Pollicino di Imperia, che si occupa di bambini meno fortunati.

“Voglio tornare a Imperia in bicicletta partendo da Bristol, cosa ne pensi?”. Carlo: “Ahah, ma tu sei matto! Però dovresti farlo, se non lo fai ora che sei giovane, quando altrimenti?”. Pochi mesi dopo, il 12 giugno 2020, Carlo ebbe un malore e morì a 55 anni.

