L’appuntamento è organizzato dal Collettivo Esplorativo in collaborazione con la Biblioteca Civica di Tortona e il Circolo del Cinema di Tortona. È gradita -ma non obbligatoria- la prenotazione ad uno dei contatti sopra indicati.

Raffaele Ariano è ricercatore in Storia della filosofia presso la facoltà di Filosofia dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, dove insegna Storia della filosofia contemporanea. I suoi interessi di ricerca includono: filosofia contemporanea, filosofia della cultura, storia delle idee e intellectual history, estetica del film e teoria letteraria.🗓 Martedì 29 giugno Palazzo Guidobono (Piazza Aristide Arzano) 21:30 Info e prenotazioni: 3349619812 | info.collettivoesplorativo@gmail.com

In attesa della riapertura del Megaplex Stardust gli appassionati cinefili martedì a Tortona avranno a disposizione un serata molto originale.