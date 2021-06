E’ un po’ che non vi aggiorniamo su quello che succede nelle sette maggiori città della provincia di Alessandria per quanto riguarda la diffusione del virus e se non lo abbiamo fatto é perché la situazione é stabile e buona.

Oggi però facciamo il punto pubblicando le variazione delle ultime 24 ore nella tabella in alto e la situazione generale nella tabella che segue.