La Polizia di Stato di Imperia, con un intervento lampo, ha catturato due persone che la sera del 1 giugno u.s. avevano consumato un furto in un’abitazione asportando diverse armi da fuoco.

Gli agenti delle Volanti e della Squadra Mobile, allertati dopo il furto, hanno immediatamente intercettato i responsabili, fuggiti a bordo di mezzo pubblico, catturandoli e recuperando tutta la refurtiva.

Sono stati arrestati due uomini: uno di 37 anni di origine cubana, il quale è stato tradotto in carcere, e l’altro italiano appena maggiorenne, posto agli arresti domiciliari. Per lo stesso fatto è stato altresì segnalato in stato di libertà alla Procura della Repubblica competente anche un minorenne.

In data odierna l’Autorità giudiziaria ha convalidato gli arresti, confermando la custodia in carcere per il cittadino cubano e gli arresti domiciliari per l’altro.

Sono state ritenute non idonee le modalità di custodia delle armi da parte della vittima del reato, ragion per cui si è proceduto al ritiro cautelare delle rimanenti armi e munizioni da lui detenute ed è stato segnalato alla competente Autorità.

Le attività si inseriscono in un piano di prevenzione e contrasto della criminalità diffusa con particolare riferimento ai reati “predatori”. Le citate attività, che

sono state ulteriormente implementate in questo periodo, anche con l’impiego di pattuglie in abiti civili, sono finalizzate ad innalzare la percezione di sicurezza dei cittadini e garantire un’autentica tranquillità pubblica.

La Polizia di Stato rinnova, come sempre ai cittadini, l’invito a prestare attenzione a qualunque situazione che appaia inusuale rispetto alla norma e a segnalare l’evento alle Forze dell’Ordine.