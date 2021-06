Il sindaco di Imperia, Claudio Scajola, ha ricevuto a Palazzo Civico la visita istituzionale dell’onorevole Flavio Di Muro. Al centro dell’incontro ci sono stati i temi legati alle infrastrutture, in particolare alcuni aggiornamenti relativi al progetto dell’Aurelia Bis di Imperia. L’onorevole Di Muro ha riferito al primo cittadino che l’opera, per effetto del decreto Sblocca Cantieri, sarà inserita in un provvedimento in arrivo nelle prossime settimane, con la nomina di un Commissario

“L’Aurelia Bis è un progetto al quale la mia Amministrazione tiene particolarmente e che abbiamo ritirato fuori dagli armadi dove era stato confinato a prendere polvere. Nell’ultimo anno abbiamo intensificato i contatti con Parlamento e Governo e queste ultime novità confermano un cambio di passo che ci auguriamo possa portare a un esito positivo. Con l’onorevole Di Muro, che sta ben seguendo questa tematica, abbiamo approfondito i punti principali del progetto, che ha già concluso da tempo il suo iter autorizzativo e sarebbe quindi cantierabile in tempi celerissimi se finanziato”, dichiara il sindaco Claudio Scajola.

“Con il Sindaco Scajola abbiamo fatto il punto sui progetti del Comune che vedono l’ente coinvolto attraverso bandi di finanziamento ministeriali. Devo dire che ho riscontrato un’amministrazione virtuosa con diverse opere già in cantiere e molte idee per il futuro. Ci siamo soffermati sull’Aurelia bis per la parte di interesse del capoluogo, qui grazie anche all’impegno parlamentare di Edoardo Rixi e della Lega nonché alla disponibilità del nuovo Governo siamo riusciti a riprendere in mano il dossier, nelle prossime settimane contiamo di avere il nome del commissario con cui ragionare sulla realizzazione dell’infrastruttura. Credo sia una buona notizia per la città di Imperia e mi auguro possa fare da apripista per sbloccare la realizzazione dell’Aurelia bis per i tratti mancanti di tutta la nostra provincia perché è necessario dare risposte concrete al Ponente affinché esca dal grave stato di isolamento in cui si trova attualmente”, dichiara l’onorevole Di Muro.