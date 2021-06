La Legge di Bilancio 2021 ha introdotto novità sul lavoro part-time. Vi sono due tipi di part-time: orizzontale – il lavoro venga svolto tutti i giorni per meno ore giornaliere rispetto a un full time; verticale – il lavoro viene svolto in alcuni giorni della settimana oppure solo in alcuni periodi (settimane o mesi), anche per tutto il giorno.

Dal punto di vista previdenziale: se per il lavoro part-time orizzontale, svolto tutti i giorni come full-time, il periodo lavorativo è sempre stato considerato per intero, ovvero 52 settimane, fino al 2020 il periodo di part-time verticale veniva considerato, dal punto di vista temporale, sempre ridotto considerando solo le giornate effettivamente lavorate. Con la Legge di Bilancio 2021 i periodi di part-time verticali vengono equiparati a quelli del part-time orizzontale, quindi un anno di lavoro corrisponde a 52 settimane ai fini previdenziali sempre considerando gli eventuali effetti contrattivi per retribuzioni orarie inferiori ai minimali. L’equiparazione previdenziale tra part-time verticale e orizzontale è valida dal 1° gennaio 2021, per i contratti in corso a tale data e per i trattamenti pensionistici aventi decorrenza sempre dal 1° gennaio in poi.

Nella provincia di Alessandria sono presenti i seguenti sportelli del Patronato ACLI presso cui è possibile rivolgersi per ulteriori informazioni:

