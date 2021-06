Riceviamo e pubblichiamo.

Nella recente seduta del Consiglio comunale, in cui è stato approvato l’atto di programmazione negoziata per l’insediamento del polo logistico del Gruppo PAM, Italia Viva è stata l’unica forza politica di minoranza a esprimere il proprio sostegno a questo progetto.

Riteniamo che sia un’occasione importante per lo sviluppo futuro di Alessandria, non solo grazie all’elevato valore occupazionale (sono in previsione circa 200 nuovi posti di lavoro, senza considerare quelli generati dall’indotto) ma soprattutto grazie a un notevole valore simbolico e reputazionale. Il Gruppo PAM, infatti, costruirà ad Alessandria il suo principale centro logistico del Nord Ovest, confermando l’importanza strategica del nostro territorio per gli spostamenti delle merci (su gomma ma anche su rotaia).

Si tratta di un altro tassello rilevante, dopo l’arrivo in città di Amazon Logistics e dopo l’avvio del progetto di potenziamento dello scalo ferroviario. La vocazione naturale di Alessandria per lo sviluppo logistico è evidente sia sul piano geografico e infrastrutturale (collocazione al centro del triangolo industriale Torino-Milano-Genova, all’intersezione di due assi autostradali e in prossimità della futura linea ferroviaria del Terzo Valico) sia sul piano legislativo (dal 2018 il territorio alessandrino è considerato Zona Logistica Semplificata, con agevolazioni fiscali e snellimento delle procedure burocratiche per favorire gli insediamenti).

In merito al nuovo sito che verrà realizzato dal Gruppo PAM, il nostro auspicio è che l’Amministrazione comunale si impegni insieme all’azienda e alle istituzioni scolastiche per promuovere (nell’ambito dell’Alternanza scuola-lavoro) attività specifiche che consentano ai giovani di acquisire competenze sui sistemi logistici innovativi. Ci auguriamo, inoltre, che l’Università del Piemonte Orientale possa coordinarsi con il Gruppo PAM (e con le altre realtà del territorio che si occupano di logistica) per lo svolgimento di tirocini e stage altamente specialistici e qualificanti.

Oggi più che mai, complice la voglia di ripartire lasciandosi alle spalle il dramma della pandemia, è fondamentale che tutta la città si compatti attorno a una visione condivisa di futuro, per dare una speranza ai più giovani e contrastare così la tendenza al declino demografico. Diventa essenziale, quindi, valorizzare le potenzialità del nostro territorio (e la logistica rappresenta senz’altro una priorità). Di fronte a questa sfida, Italia Viva è presente da sempre con spirito costruttivo e aperto, guardando oltre le contrapposizioni ideologiche e ragionando unicamente per il bene della comunità alessandrina.

Simone Annaratone – Coordinatore cittadino di Italia Viva e capogruppo in Consiglio comunale

Alberto Fasciolo – Dipartimento Attività produttive di Italia Viva Alessandria