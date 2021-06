Che cosa sta succedendo alla periferia di Pontecurone?

La domanda è d’obbligo visto che da oltre una settimana, praticamente ogni giorno, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona, sono costretti ad intervenire alla periferia del paese per incendi di sterpaglie che si verificano soprattutto in viale Gramsci, corso Tortona e zone limitrofe.

Il culmine, però é stato raggiunto nella giornata di ieri, giovedì 24 giugno, quando in ben quattro diverse occasioni, nel corso della giornata, i pompieri sono intervenuti in queste zone.

Si tratta di incendi dolosi? C’è in giro un piromane come accadeva alcuni anni fa nel vicino comune di Viguzzolo? Si tratta di casi fortuiti e isolati? Oppure c’é qualcuno che “si diverte” o “gioca col fuoco” e poi non riesce a controllarlo? Cosa si nasconde dietro questa serie interminabile di incendi?

I Vigili del Fuoco stanno avviando indagini in merito, tuttavia, a differenza di quello che accadeva alcuni anni fa col piromane di Viguzzolo, sembra non siamo state (ancora?) trovate inequivocabili tracce che inducano a pensare gli incendi siano dolosi.

Appare evidente però, che si tratta di circostanze troppo fortuite per essere naturali: troppo frequenti e sempre nella stessa zona. Vero che si tratta solo di sterpaglie, che non sono stati causati danni a persone o strutture, per cui potrebbe essere anche la stessa persona che getta mozziconi di sigaretta ancora accesi fuori dall’auto in corsa scatenando gli incendi, ma più volte al giorno e sempre in quelle zone?

La situazione é piuttosto animala, e tutto si si tinge di giallo. Di qui la domanda che si pongono in molti: cosa sta succedendo alla periferia di Pontecurone? Per ora é un mistero.