I controlli, svolti quotidianamente, sono potenziati soprattutto nei giorni della settimana, e nei luoghi, dove più alta è la concentrazione e il passaggio delle persone, come ad esempio, durante lo svolgimento dei mercati cittadini, nelle aree mercatali, all’ingresso dell’ospedale civile, nelle piazze adibite a parcheggio, nel centro storico della città, e così via.

La Polizia Municipale, su mandato dell’Amministrazione comunale, ha intensificato i controlli per contrastare l’attività dei parcheggiatori abusivi e altre forme di accattonaggio molesto effettuate sul territorio comunale.