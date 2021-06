Torna Castelli in Giallo Kids – la sezione dedicata ai ragazzi e ai bambini del festival di letteratura noir che si svolge nelle più affascinanti dimore storiche piemontesi. Dopo aver debuttato nel maggio 2019, l’iniziativa torna del 2021 dopo un anno di stop forzato a causa dell’epidemia COVID – 2019.

Il festival è organizzato da Amici di Castelli Aperti, l’associazione che promuove l’omonima rassegna e che prevede l’apertura da aprile a ottobre di oltre sessanta dimore storiche sul territorio piemontese. Il progetto è sostenuto da Regione Piemonte, da Associazione delle Fondazioni di origine bancaria del Piemonte, Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e Compagnia di San Paolo.

L’iniziativa propone un programma di due pomeriggi nel week end del 19-20 giugno con tante proposte, reading, laboratori e visite guidate a rivolti ai più piccoli.

Il Festival inaugura sabato 19 giugno a Rocca Grimalda (AL), nella splendida cornice del castello. Alle 15.00 gli attori del Teatro delle Dieci accompagneranno i bambini dai 3 anni in su alla scoperta di racconti di paura. Per i più grandi (dai 9 anni), in contemporanea, Laura Orsolini, autrice varesotta, presenterà con una lettura animata il suo ultimo libro “Villa Mannara” edito per Pelledoca. Alle 16.00 merenda per tutti con il carretto dei gelati, mentre alle 16.30 il programma di Castelli in Giallo Kids riprenderà con il laboratorio Caccia al Fantasma in cui Sonia Berrino proporrà un’attività ludico creativa che permetterà ai bambini di immedesimarsi nei panni di investigatori.

I ragazzi dai 9 anni in su potranno invece, sempre alle 16.30, imparare a scrivere una storia giocando con il laboratorio Millestorie condotto da Laura Orsolini.

Durante tutto il pomeriggio, dalle 15 alle 19, gli attori del Teatro delle Dieci proporranno visite storytelling del castello. Alle 18.00 gli adulti potranno rilassarsi nel parco della dimora storica con un aperitivo a base di vini del territorio del Monferrato.

Domenica 20 giugno Castelli in Giallo Kids prosegue nel maestoso castello di Morsasco. Appuntamento alle 15.00 con il reading Storie senza Paura. Elisa Giordano, per la prima volta porterà in presenza il suo celebre podcast, uno dei più ascoltati su Spotify.

In contemporanea, i bambini dai 9 anni potranno scoprire il mondo dell’editoria con il corso di scrittura per ragazzi a cura di Laura Orsolini. Dopo la merenda delle 16.00 tutti a caccia dei fantasmi con il laboratorio di Sonia Berrino riproposto anche per questa seconda giornata. Per tutto il pomeriggio sarà possibile effettuare le visite storytelling del castello, mentre alle 18.00 i genitori potranno gustare una selezione di vini della zona.

*****

INFO

Castelli in Giallo Kids

1 reading + 1 laboratorio 10 euro

visite storytelling bambini: 2 euro

visite storytelling adulti + aperitivo: 12 euro

Per partecipare a tutte le attività della giornata è obbligatoria la prenotazione su www.castelliaperti.it

info: 339 2425021 – 339 2629368