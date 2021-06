Ricerca per:

I soci tortonesi del gruppo A.N.M.I. C.V. Lorenzo Bezzi M.O.V.M. si sono radunati in piazza Roma dove sorge il monumento ai caduti con la presenza del sindaco Federico Chiodi e del capitano di corvetta Vincenzo Caccioppoli il presidente emerito Giuseppe Calore e il presidente del gruppo Italo Reginato, la madrina del gruppo sig.ra Ilda Coppi Caviglia e con la partecipazione del soci del gruppo genieri e trasmettitori e della polizia di stato hanno dato vita alla cerimonia iniziata con l’alzabandiera, la deposizione di una corona di alloro al monumento ai caduti e le note del silenzio.

Ieri mattina, presso il monumento in piazza Roma aTortona, si è tenuta la cerimonia in ricordo dei Caduti del mare, organizzata dal Gruppo tortonese dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia.

Ieri a Tortona la cerimonia per ricordare i caduti del mare nella Festa della Marina