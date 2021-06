Nei giorni scorsi, con il primo incontro, ha preso il via l’attività del “Progetto cicloturismo” del Liceo Amaldi. L’iniziativa, inserita tra i progetti di potenziamento sportivo dell’Istituto, prevede una parte introduttiva di avvicinamento al mondo della mobilità in bicicletta attraverso lezioni di vario indirizzo.

Sebbene rivolta a diversi destinatari, alla fase iniziale dell’iniziativa parteciperanno solo gli studenti del liceo Amaldi e gli interventi riguarderanno gli aspetti fondamentali dell’attività cicloturistica. Durante l’incontro introduttivo, al quale hanno partecipato sette alunni, sono stati affrontati temi come la sicurezza in bicicletta ovvero la prevenzione, la sicurezza attiva e passiva, la conoscenza del mezzo sia questo una mountain byke o una bicicletta da strada con illustrazione dei loro componenti principali ed infine mostrando il corretto posizionamento in sella.

Il calendario degli incontri futuri prevede, come argomenti, l’acquisizione e il perfezionamento delle abilità tecniche primarie quali l’equilibrio in bicicletta, la pedalata, la frenata e la curva. “Sebbene possa sembrare scontato-afferma il docente di Scienze Motorie Giampaolo Orlando-l’aspetto delle competenze nei fondamentali appena elencati, in realtà tutto deve essere ben strutturato come abilità con il fine di garantire la massima sicurezza e la miglior efficacia di rendimento.”

Il primo incontro con i ragazzi si è svolto nel cortile interno del Liceo Amaldi e ha visto come relatori i professori Giampaolo Orlando e Barbara Ivaldi ai quali, per le lezioni successive, si affiancheranno altri docenti di Scienze motorie, Monica Baracco e Gian Andrea Oliveri.

“Ma tutti i docenti di Scienze motorie-afferma Giampaolo Orlando-hanno condiviso il progetto e promosso l’iniziativa, divulgando le informazioni in merito nelle classi loro assegnate.”

L’iniziativa del “Progetto di cicloturismo” è partita alcuni anni fa quando dirigente scolastico del liceo “Amaldi” era Giampaolo Bovone, notoriamente appassionato di ciclismo.”Un progetto-sottolinea Giampaolo Orlando-condiviso però anche dall’attuale dirigente scolastico del liceo, Michele Maranzana. Un progetto al quale collabora la società ciclistica Pietro Fossati.

L’idea, infatti, è quella, per chi vuole, di arrivare a fare attività ciclistica vera e propria e quindi con uscite su strada. In questo caso è necessario essere in possesso del tesserino della federazione e, per questo aspetto, ci appoggeremo alla Pietro Fossati in quanto affiliata alla federazione ciclistica italiana.”

Maurizio Priano