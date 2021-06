Nella serata del 30 maggio u.s. sulla ex S.S. all’altezza del Castello di Marengo pattuglia dipendente durante l’attività di controllo del territorio si portava all’inseguimento di un veicolo che procedeva con andatura irregolare. Una volta fermato, il giovane conducente evidenziava sintomi riconducibili ad uno stato di alterazione dovuta all’assunzione di bevande alcoliche. Sottoposto ad accertamenti effettuati tramite etilometro veniva riscontrato, che lo stesso circolava alla guida del veicolo sotto l’influenza di alcool con una concentrazione alcolemica di oltre 5 volte il limite massimo consentito e pertanto veniva deferito alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di guida in stato di ebbrezza.