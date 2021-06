La gravissima crisi che ha colpito il nostro paese ha avuto ripercussioni profonde e soprattutto la scuola non è stata risparmiata dal lungo lockdown che ha costretto, per buona parte degli ultimi due anni scolastici, alla didattica a distanza. Venute a mancare le lezioni in presenza, la scuola ha saputo riorganizzarsi e gli insegnanti insieme ai bambini e ragazzi hanno affrontato con senso di responsabilità il momento di crisi, reinventandosi e reinventando nuove modalità per mantenere vivo il rapporto e portare avanti la progettazione e la fruizione didattica, per superare il rischio di una dannosa lontananza.

Il Rotary Club di Novi Ligure, in collaborazione con il Distretto 2032, ha pensato di “ascoltare” le voci provenienti dal mondo scolastico, contattando gli Istituti Comprensivi 1-2-3 di Novi Ligure (Novi Ligure, Basaluzzo, Pasturana, Pozzolo Formigaro e Fresonara), che accolgono gli alunni del territorio nella fascia d’età tra i 3 e 14 anni, con la finalità di devolvere un contributo economico finalizzato all’acquisto di sussidi didattici e/o materiale per la sicurezza della scuola. Il Progetto: “IL FUTURO NELLE MANI DEI GIOVANI… – Oltre il Covid verso la scuola del futuro!” è stato una Gara di Creatività rivolta alle classi della scuola primaria e secondaria di primo grado nonché alle sezioni di scuola dell’infanzia dei tre Istituti. Agli studenti, affiancati dai docenti è stato chiesto di produrre con creatività “nuove idee per la nostra Scuola per usare buone norme di igiene, distanziamento, comportamenti e creare un futuro più sicuro.”

L’entusiasmo è stato a dir poco commovente: centinaia di elaborati scritti o grafici (disegni, poesie, canzoni, racconti creativi, testi di vario genere, sculture, fotografie creative e brevi video (anche realizzati con il cellulare) sono stati realizzati ed inviati, con esempi di creatività libera e coloratissima dei più piccoli fino a realizzazioni di contenuto e qualità eccellente da parte dei più grandi.

Monica Sciutto, Presidente del Rotary Club Novi Ligure, consegnando il contributo ai tre Istituti Comprensivi, ha espresso il più vivo ringraziamento a tutti gli alunni e a tutti i docenti: “…per l’impegno e la serietà con cui sono state accolte le iniziative del Club; ancora una volta abbiamo avuto la dimostrazione di come la scuola sappia affrontare seriamente e con entusiasmo le proposte e di come, tutti, si sappiano impegnare per esprimere il proprio valore. I lavori ricevuti sono tutti incredibilmente validi, alcuni addirittura eccellenti. Sono stati inoltre numerosissimi. Il premio, consegnato alla Scuola, è il premio di tutti!” I lavori creativi delle classi saranno raccolti in forma digitale e condivisi in un catalogo digitale che le scuole e tutti gli studenti potranno consultare.