Prendersi cura del proprio viso è indispensabili per ottenere una pelle radiosa e soprattutto prevenire gli antiestetici segni del tempo. Utilizzare un olio aiuta a rendere l’epidermide decisamente più morbida e a nutrirla in profondità, così da mantenerla giovane e sana nel tempo.

È molto importante scegliere tuttavia il prodotto giusto, a seconda dell’età e della grana della pelle, che varia da persona a persona e nelle varie fasi della vita.

Curare il viso con gli oli giusti

L’olio viso contiene al proprio interno vitamine e minerali utili a mantenere un viso sano e tonico. Tuttavia ogni tipo di pelle necessita di una formulazione apposita, realizzata per esaltarne i pregi e non evidenziare invece i difetti.

Tra i principali benefici di questi prodotti annoveriamo quindi la capacità di idratare, di struccare con delicatezza ma in profondità, apportare principi utili alla salute del derma e rallentare l’invecchiamento delle cellule, così che possano rigenerasi con maggiore velocità e donare un effetto radioso.

Un primo step consiste nel capire che tipo di epidermide dobbiamo trattare, così da poter selezionare la formulazione giusta alle nostre esigenze specifiche:

– la pelle grassa: il rischio di questa variante è che l’olio possa andare a creare uno squilibrio, aumentando la quantità di sebo. Perfettamente indicate come sostanze sono l’uva, la rosa canina, la canapa e la jojoba, che tendono a mantenere un effetto bilanciato pur andando ad idratare adeguatamente i tessuti;

– la pelle secca: in questo caso l’impiego dell’olio è indicato per evitare che la superficie possa screpolarsi e arrossarsi in alcuni periodi dell’anno, lasciando la sgradevole sensazione di tirare. Gli elementi migliori sono quelli contenenti rosa, ricino, argan e albicocca;

– la pelle sensibile: si tratta di una tipologia davvero delicata e reattiva, che merita di essere trattata con tutte le attenzioni del caso. L’azione lenitiva dell’olio di argan, rosa o lavanda è certamente quella più indicata ad evitare allergie ed eruzioni cutanee.

– la pelle mista: ogni area andrebbe in questo caso gestita diversamente, attraverso l’impiego dell’argan, del ricino e della lavanda.

I benefici dell’olio di Argan

Come notato dalla specifica precedente l’olio di Argan offre numerosi benefici a coloro che scelgono di impiegarlo per la cura del viso.

Si attesta infatti come un elemento altamente nutriente, capace però di non ungere troppo l’epidermide e scatenare una eccessiva produzione di sebo.

Inoltre si presta a lenire gli arrossamenti e prevenire le aree secche che a lungo andare nel tempo possono creare notevoli fastidi.