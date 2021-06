Nelle scorse settimane sono state ultimate le opere per l’adeguamento ed il rinnovamento dell’area ludica già esistente in Piazza Vittorio Veneto, nello spazio verde che ospita il monumento ai caduti.

L’area è stata dotata di attrezzature ludiche per piccoli e adolescenti, consistenti in due giochi a molla, un pannello interattivo e un’altalena a cestone adatta a soggetti portatori di disabilità, fruibile anche dagli ospiti del Centro Diurno dell’ANFASS posto nelle immediate vicinanze.

“L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale – dicono in municipio – è stato quello di realizzare un’area idonea e accessibile a tutti i bambini, residenti e non, che stimoli e faciliti le loro attività ludiche e ricreative, salvaguardando il diritto al gioco riconosciuto al fanciullo dall’art.31 della Convenzione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, sancita dall’ONU nel 1989 e ratificata dall’Italia nel 1991.Questo ambizioso progetto è stato realizzato con la collaborazione di uno sponsor di Alessandria (una Fondazione – ndr), che ha fattivamente contribuito con una cospicua somma, utilizzata per l’acquisto di attrezzature moderne, sicure, divertenti e soprattutto inclusive. Un doveroso ringraziamento da parte di tutta l’Amministrazione Comunale di Villaromagnano è quindi rivolto alla citata Fondazione, sempre sensibile alla realizzazione di opere inserite in programmi di utilità sociale.”

I parchi giochi sono per eccellenza un luogo di aggregazione apprezzati da tutti e in questi mesi difficili ci hanno fatto capire una volta di più quanto sono importanti per la qualità della nostra vita. Per questo, è fondamentale che tutti abbiano la possibilità di viverli appieno.