La prima volta del by Sharing ad Alessandria sarà una grande emozione per l’intera città. Il prossimo 4 giugno si terrà infatti la serata inaugurale di quello che vuole diventare un appuntamento fisso – e al tempo stesso itinerante – rivolto alle aziende della provincia.

Aziende che, dopo i sofferti mesi di pandemia, hanno scelto di ripartire insieme all’insegna della parola inglese sharing, che significa “condivisione”. Sede di questo nuovo format (che prevede appunto spazi condivisi, così come la gestione e l’organizzazione, i clienti, il menu e i costi) è l’Hotel Alli Due Buoi Rossi, che ospita il più antico ristorante della città.

Dal primo pomeriggio verrà chiuso, per l’occasione, il tratto di via Cavour di fronte al prestigioso edificio alessandrino per permettere l’allestimento di un’iniziativa ricca di sinergie verso il futuro. Ideatrice del by Sharing è Enrica Giannini, titolare dell’Agenzia Diamond di Alessandria, presente sul territorio da oltre 20 anni e che ha prodotto e organizzato, ad esempio, il grande concerto di Francesco De Gregori in Cittadella ad Alessandria. <<Sarà una serata galvanizzante, dove ridare slancio e vigore al business, attraverso una formula conviviale e smart, che unisce l’utile al dilettevole: un modo semplice, piacevole e innovativo di fare B2B e B2C, aiutandosi fra aziende e imprenditori>>.

Dopo la data (sold out) del 4 giugno, in programma dalle 18.30 alle 23, durante l’estate il calendario del by Sharing toccherà altre tappe in Monferrato (il 2 luglio) e nel Tortonese (16 luglio). Gli imprenditori interessati possono scrivere a: info@agenziadiamond.it. Nel rispetto delle normative anti Covid, venerdì prossimo le aziende partecipanti (ce ne sono anche alcune che hanno aderito dal Tortonese) potranno vivere una “serata con esposizione” con i riflettori puntati sui loro prodotti e servizi, ma anche avere la possibilità di collaborare e di fare squadra. Un pattern che regalerà grandi successi perché, come diceva Oscar Wilde, “I migliori affari si fanno a tavola”.