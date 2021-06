Dopo tanta attesa, la rassegna Esco – Estate a Corte ha avuto inizio! Sabato scorso, 29 maggio, ha aperto al pubblico la mostra Nemo propheta in patria nelle sale al secondo piano del Castello del Monferrato e sarà ancora possibile visitarla nei festivi e nelle giornate di sabato fino al 13 giugno.

Prorogata di una settimana quindi l’apertura, inizialmente prevista fino a domenica 6, oltre ad avere la possibilità di ammirare le opere esposte anche in occasione della Festa della Repubblica: la mostra curata da Iris Devasini sarà infatti aperta anche mercoledì 2 nei consueti orari; con ingresso libero nel rispetto della normativa sul contenimento del Covid-19.

Ma oltre ad ammirare le opere di Iris Devasini, con le sue installazioni bi e tridimensionali concettuali e alcuni suoi versi, di Loredana Boschiero, artista celebre per le sue suggestive ed emozionanti micro-sculture, e di Ambra Pegorari, fotografa dalla forte estetica che fonde con elementi della natura; questa settimana è in programma anche un altro importante appuntamento per il prossimo fine settimana.

Sabato 5 giugno le musiche di Federico Gozzelino, a cui Nemo propheta in patria è dedicata e che racconta il maestro anche attraverso le emozioni dell’arte, saranno le protagoniste del concerto di Silvia Belfiore (pianoforte) e Anita Giocondo (flauto) in programma dalle ore 17,30 nel cortile centrale del Castello del Monferrato.

In scaletta ci saranno Portrait de ma Femme, Colori parlanti, Nascita di Gesù, Instabilità, Ogni notte, tornando alla vita, Lontananza, Nu descendant un escalier n. 2 e Impronta. Durante l’esibizione ci sarà anche un breve intervento del critico musicale e giornalista Alberto Angelino e un omaggio al maestro con l’attore e regista Fabio Fazi.

«Finalmente la cultura è tornata a farsi apprezzare dal vivo e in presenza – ha sottolineato l’assessore Gigliola Fracchia – Un traguardo per nulla scontato, ma che Casale Monferrato ha saputo raggiungere fin da subito, offrendo un programma ricco di appuntamenti che ci accompagnerà per tutta l’estate».

Orari apertura mostra Nemo propheta in patria: mercoledì 2, sabato 5, domenica 6, sabato 12 e domenica 13 giugno dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00.

Info e aggiornamenti: www.comune.casale-monferrato.al.it/EsCo2021

Esco – Estate a Corte 2021

Programma dei prossimi eventi a ingresso gratuito

(Il programma potrebbe subire variazioni)

Venerdì 11/06/2021 – ore 18,30

Ex Chiostro Santa Croce – Palazzo Langosco

Un cocktail tra le righe

Gianluigi Mignacco, L’equilibrio dei sassi, Puntoacapo

Venerdì 11/06/2021 – ore 21,00

Ex Chiostro Santa Croce – Palazzo Langosco

Concerto Canta con Me del tenore Enrico Iviglia

accompagna al pianoforte il maestro Andrea Campora

Sabato 12/06/2021 – ore 21,00

Cortile del Castello del Monferrato

Concerto del gruppo THE MUSIC ROOM (quintetto),Aretha Franklin, Adele, Beatles, Rolling Stones, Michael Jackson, Sade, Incognito ma anche interpretazioni di classici moderni

a cura dell’Accademia Le Muse di Casale Monferrato

Domenica 13/06/2021 – ore 21,00

Ex Chiostro Santa Croce – Palazzo Langosco

Spettacolo teatrale “La leggenda di Aleramo”,

a cura del Circolo Culturale I Marchesi del Monferrato

Venerdì 18/06/2021 – ore 18,30

Ex Chiostro Santa Croce – Palazzo Langosco

Un cocktail tra le righe

Sonia Fantauzzo, Jacob, elogio della follia, Europa Ed.

Domenica 20/06/2021 – ore 21,00

Cortile del Castello del Monferrato

Concerto a cura dell’Associazione Amici della Musica – Istituto Soliva

Mercoledì 23/06/2021 – ore 21,00

Ex Chiostro Santa Croce – Palazzo Langosco

Spettacolo Scuole di Danza di Casale Monferrato

Giovedì 24/06/2021 – ore 21,00

Ex Chiostro Santa Croce – Palazzo Langosco

Spettacolo Scuole di Danza di Casale Monferrato

Venerdì 25/06/2021 – ore 21,00

Ex Chiostro Santa Croce – Palazzo Langosco

Commedia brillante Taxi a due piazze, messa in scena dalla Compagnia Teatrale Teatro del Poi di Bra

a cura dell’ASD Vento di Eventi

26/06/2021 – 25/07/2021

Castello del Monferrato – Sale 2° Piano

Percorso espositivo “Attraverso il tempo” antologia 1981 – 2021

dell’artista Piergiorgio Panelli a cura del Circolo Culturale Ravasenga

Orari di apertura: sabato e domenica 10,00 / 13,00 e 15,00 / 19,00

Domenica 27/06/2021 – ore 21,00

Cortile del Castello del Monferrato

Concerto ODD DIMENSION (settetto), Prima assoluta “The Blue Dawn”

a cura dell’Accademia Le Muse di Casale Monferrato

Martedì 29/06/2021 – ore 21,00

Cortile del Castello del Monferrato

Concerto Colibrì Band – Istituto Balbo

Martedì 06/07/2021 – ore 21,00

Ex Chiostro Santa Croce – Palazzo Langosco

Spettacolo Teatrale Istituto Balbo

Venerdi 09/07/2021 – ore 21,00

Cortile del Castello del Monferrato

Concerto Orchestra Giovanile CEM

a cura del C.E.M. – Centro di Esperienze Musicali

10/07/2021 – 29/08/2021

Castello del Monferrato – Salone Spalti e Torrioni

Percorso espositivo “L’Ora di Mosca”

collettiva a cura dell’Associazione Culturale Libera Mente – Laboratorio di Idee

Orari di apertura: sabato e domenica 10,00 / 13,00 e 15,00 / 19,00

Sabato 10/07/2021 – ore 21,00

Cortile del Castello del Monferrato

Concerto del gruppo Fabrizio Trullu Hills Trio, Standards Jazz di grandi autori

Domenica 11/07/2021 – ore 21,00

Ex Chiostro Santa Croce – Palazzo Langosco

Spettacolo teatrale

a cura del Collettivo Teatrale C.E.T.

Venerdì 16/07/2021 – ore 18,30

Ex Chiostro Santa Croce – Palazzo Langosco

Un cocktail tra le righe

Lavinia Orefici, Elisabetta II dalla A alla Z, Piemme Ed.

Venerdì 16/07/2021 – ore 21,00

Spalti del Castello del Monferrato

Concerto del gruppo “Acoustic Art”

a cura dell’Accademia Le Muse di Casale Monferrato

Sabato 17/07/2021 – ore 21,00

Ex Chiostro Santa Croce – Palazzo Langosco

Spettacolo teatrale “La Strana Coppia” di Neil Simon

a cura del Teatro della Nebbia

Venerdì 23/07/2021 – ore 18,30

Ex Chiostro Santa Croce – Palazzo Langosco

Un cocktail tra le righe

Maria Rosaria Selo, L’albero dei mandarini, Rizzoli Ed.

Venerdì 23/07/2021 – ore 21,00

Ex Chiostro Santa Croce – Palazzo Langosco

“Disco Inferno” – Musical in due atti con musica dal vivo, Hit degli anni ’70 e ’80

a cura della Compagnia Doppio Esclamativo

Sabato 24/07/2021 – ore 21,00

Cortile del Castello del Monferrato

Concerto della band Amalo, Tributo a Renato Zero

Domenica 25/07/2021 – ore 21,00

Ex Chiostro Santa Croce – Palazzo Langosco

Spettacolo teatrale “Agosto col maglione”

a cura della Compagnia Teatrale Fubinese

Venerdì 30/07/2021 – ore 21,00

Cortile del Castello del Monferrato

Concerto della Rock Cover Band Modredak, musica Rock con un piccola spolverata di metal

Sabato 31/07/2021 – ore 21,00

Cortile del Castello del Monferrato

Concerto del Gruppo DMT, “Ancora tu” Tributo a Lucio Battisti

Domenica 01/08/2021 – ore 21,00

Ex Chiostro Santa Croce – Palazzo Langosco

Spettacolo Teatrale “Varietà”

a cura del Teatro della Nebbia

Giovedì 05/08/2021 – ore 21,00

Ex Chiostro Santa Croce – Palazzo Langosco

Spettacolo teatrale “Volta la carta”

a cura della Compagnia Teatrale Stardust Company

Venerdì 06/08/2021 – ore 21,00

Ex Chiostro Santa Croce – Palazzo Langosco

Un cocktail tra le righe

Maria Cristina Moreschi, America, EBS print

Venerdì 06/08/2021 – ore 21,00

Ex Chiostro Santa Croce – Palazzo Langosco

Concerto di Tango Argentino

a cura dell’Associazione Tango Mio

Sabato 07/08/2021 – ore 21,00

Cortile del Castello del Monferrato

Concerto del gruppo B-Tree Featuring Andrea Scagliarini, Repertorio Blues con contaminazioni jazzistiche

Domenica 08/08/2021 – ore 21,00

Ex Chiostro Santa Croce – Palazzo Langosco

Spettacolo teatrale “Facciamo finta che”

a cura della Compagnia Teatrale Fubinese

Martedi 10/08/2021 – ore 21,00

Spalti del Castello del Monferrato

Notte di San Lorenzo

Recital con apericena del gruppo Not Only Swing e Paola Casulli