A livello nazionale – alla luce delle varianti – forse è presto per cantare vittoria, ma i dati che sono arrivati ieri e oggi dal Comune di Tortona e riguardano i positivi al Coronavirus sono incredibilmente buoni.

I dati sulla diffusione del contagio di oggi, martedì 1 giugno, a Tortona: 11 persone residenti in città risultano positive al Covid-19 (-3 rispetto a ieri); in ospedale si trovano ricoverati 19 pazienti (+2 rispetto a ieri) dei quali 6 (+1) in terapia intensiva, mentre i restanti 13 sono sottoposti a cure di media intensità (nessun paziente ricoverato in terapia semintensiva).

ieri invece erano 14. Speriamo continui davvero così.