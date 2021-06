Domenica 27 giugno alle 18,00 nella chiesa di S. Maria e S. Siro in Sale verrà presentato il Crocifisso dopo il lungo restauro iniziato il 14 maggio dello scorso anno quando prese la via del laboratorio della restauratrice Silvia Balostro in Vignole Borbera. Un restauro complesso per le molteplici criticità che via via si presentavano: prima di tutto l’eterogeneità dell’opera dove la Croce era sicuramente di datazione molto più recente rispetto il Cristo, la Croce risale alla metà dell’ottocento. Anche il Cristo, che potrebbe risalire al settencento, ha presentato diverse problematiche dovute a restauri approssimativi e a interventi di pulitura effettuati da mani poco capaci.

Il Crocefisso ligneo è una scultura di cui si hanno pochissime notizie e che presenta alcuni particolari interessanti.

A presentare il lavoro sarà la restauratrice Silvia Balostro. Il restauro, inderogabile per il pessimo stato in cui versava la statua, è stato possibile grazie al lascito della nostra concittadina Elena Briccola e al contributo essenziale della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

Dopo la presentazione si potrà assistere ad una breve “ piece” proposta dalla compagnia teatrale I Grani di Sale da un’ idea di Fausto Villa e con la messa in scena di Davide Sanna.

“Dante in fuga”, questo il titolo delle rappresentazione, si propone come anteprima di uno spettacolo sperimentale per sole voci, in cui ogni attore assume la funzione di uno strumento e concorre alla realizzazione di un vero e proprio brano musicale basato – in questo caso – sulla lettura dei canti della Commedia dantesca.

Riprendendo la geniale idea del pianista Glenn Gould con la sua trasmissione radiofonica “The idea of North”, il regista vuole ricreare una “coralità parlata” con cui il pubblico viene avvolto dai fasci sonori generati dagli attori-lettori, superando quindi la semplice e troppo spesso fredda lettura. In questo senso, la splendida cornice della chiesa di Santa Maria e San Siro ben si presta a questa finalità avvolgente”.

Da un’idea di Fausto Villa, con la messa in scena di Davide Sannia e la partecipazione de “I Grani di Sale”.

Per partecipare è necessaria la prenotazione obbligatoria presso il Comitato Amici d S. Maria e S. Siro:

cell. 335.344107, mail comitatoamicisantamaria@gmail.com