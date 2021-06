Sarà in libreria il 14 giugno l’ultimo libro scritto da Stefania Chiappalupi: “La ragazza che sognava l’Africa.”

“Questo libro, attraverso la storia di Margherita -dice l’autrice Stefania Chiappalupi- vuole mettere a nudo il dramma dei bambini soldato, figli di una terra baciata dal sole ma bagnata di sangue.” Quindi spiega: “Perché i bambini soldato? Mi ha sempre toccato questo tema. I bambini dovrebbero solo giocare e pensare a crescere e non a fare la guerra. Li prendono di notte, li rapiscono nelle loro abitazioni, solo perché loro non conoscono la paura. Per loro la guerra è un gioco.”

La scrittrice di Basaluzzo aggiunge:”Con questo libro mi piacerebbe lanciare un messaggio, quello dell’associazione creata nel libro e che ho chiamato gli angeli di don Marco. La vita anche la più disperata vale sempre la pena di essere vissuta.”

Stefania Chiappalupi, come la protagonista del suo ultimo libro, confessa che anche lei ha sempre avuto il desiderio di recarsi in Africa. “Ho sempre sognato l’Africa, dice la scrittrice-mi piacerebbe andarci un giorno, ma non come turista. Mi piacerebbe andare a fare un periodo di volontariato.”

La trama. A una settimana dalle nozze la vita di Margherita, promettente avvocato in un famoso studio di Roma, viene terribilmente sconvolta da un drammatico evento. Il suo fidanzato è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale. Vittima innocente di un automobilista ubriaco. Margherita non riesce più ad andare avanti e decide di lasciare tutto, la sua famiglia nonché la sua carriera per partire come volontaria in Uganda. Sogno che si porta dentro fin da bambina. In Uganda dovrà fare subito i conti con le ristrettezze della vita presso l’associazione “Gli angeli di Don Marco”, ma l’incontro con una suora le cambierà il suo modo di pensare. Suor Anna la farà avvicinare a Dio e le insegnerà che la vita, anche la più disperata, vale sempre la pena di essere vissuta. Margherita dona anima e corpo all’associazione e soprattutto ai suoi ospiti: “gli omini colorati” come lei stessa li soprannominerà. Questi bambini malnutriti e abbandonati a sé stessi le insegneranno nuovamente a sorridere e la aiuteranno a non pensare alla sua vita passata. Durante un’escursione a Kampala incontra , Giorgio,giovane dottore appartenente alla Fondazione di Medici Senza Frontiere, che la porterà a scoprire i meandri più nascosti dell’Africa. Tra i due nasce subito una bellissima amicizia che presto si trasformerà in una passione travolgente. Margherita si lascia andare senza nessuna inibizione a questo nuovo amore, anche se spesso dovrà fare i conti con i fantasmi del suo passato. Ma una notizia inaspettata riavvolge il filo della sua vita, riportandola indietro nel tempo.

Maurizio Priano