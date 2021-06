Alessandria come meta turistica : è su questo concetto che si fonda la strategia ideata dall’Amministrazione Comunale di Alessandria, con la collaborazione e partecipazione di operatori economici del territorio, tour operators e agenzie di viaggio, consorzi di promozione, Camera di Commercio, Alexala, CulturAle Costruire Insieme, per far diventare Alessandria una “destinazione” vincente.

L’iniziativa, complessa e articolata, è stata presentata oggi in conferenza stampa alla presenza del Sindaco della Città di Alessandria, Gianfranco Cuttica di Revigliasco, dell’Assessore al Commercio e Marketing Territoriale, Mattia Roggero, dell’Assessore al Bilancio Cinzia Lumiera, del Direttore dell’Ufficio Stampa, Cultura e Promozione della Città, Cesare Torre e del Direttore dello Sviluppo Economico, Commercio e Turismo, Marco Neri.

Il progetto dell’Amministrazione Comunale alessandrina parte dalla definizione, valorizzazione e visibilità del brand Alessandria e da un approfondito lavoro sulla creazione, sviluppo e promo – commercializzazione del prodotto turistico, condivisa con operatori turistici, associazioni di categoria, stakeholder. L’Amministrazione si pone così come riferimento di una strategia complessiva di comunicazione della Città che tiene insieme, dal punto di vista della valorizzazione turistica, l’attrattività complessiva come destinazione di arte e cultura, capitale napoleonica, città di commercio, shopping, eno-gastronomia, “porta del Monferrato”.

Dal punto di vista dello sviluppo del brand e della narrazione turistica di Alessandria è in corso una campagna digital di destinazione (vedere il nuovo spazio https://visitalessandria.it/ ) con strumenti di web marketing e social media marketing estesa su un raggio di 800 chilometri da Alessandria, che include l’Italia settentrionale, la Svizzera e la Francia.

A questo si aggiunge una forte azione di media relations a livello nazionale, che raggiunge testate di carta stampata, radio, televisive, web, blogger, influencer ecc.

Per quanto concerne il lavoro in atto sul prodotto turistico, l’Amministrazione sta sviluppando un’azione di formazione e workshop con operatori turistici interessati ad allargare il proprio business all’incoming e albergatori.

L’obiettivo è la creazione di nuovi prodotti e l’implementazione di quelli esistenti per giungere ad una fase di promo commercializzazione che, saldandosi al percorso di sviluppo del brand, unisce e chiude il ciclo del prodotto turistico e della promozione della destinazione, attuando così una strategia innovativa.

“Alessandria incoming”, spiega l’Assessore Mattia Roggero, è un progetto per il rilancio turistico di Alessandria che vuole cambiare la prospettiva con la quale solitamente guardiamo la nostra città.

Lavorare per costruire una consolidata rete di incoming cittadina, con un lavoro di squadra tra operatori turistici, la Società consortile ALEXALA – Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale e il Comune, ci permette di vedere Alessandria come destinazione piuttosto che come meta da cui partire. Unitamente a questa strategia si sta lavorando sulla promozione della destinazione turistica con diverse iniziative di marketing territoriale, condividendo, anche insieme alle Associazioni di Categoria presenti al Tavolo per lo Sviluppo turistico alessandrino, l’utilizzo dei proventi dell’imposta di soggiorno”.