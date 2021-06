Ricerca per:

Si è svolta questa mattina nel salone di rappresentanza del Palazzo Municipale una breve cerimonia di benvenuto per tre agenti di Polizia Municipale che hanno da poco preso servizio dopo aver superato brillantemente il corso di formazione regionale. A salutare i nuovi agenti erano presenti il Sindaco, Gian Paolo Cabella, l’Assessore Marisa Franco e il Comandante della Polizia Municipale Armando Caruso.