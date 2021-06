La Polizia di Stato è intervenuta ieri sera alle ore 00.05 circa in via Milite Ignoto angolo via Oberdan, Ventimiglia (IM) a seguito di una chiamata ricevuta dal numero di emergenza 112 N.U.E. il cui operatore richiedeva l’intervento della Squadra Volante per un uomo riverso a terra in condizioni di incoscienza.

Il malcapitato è stato trasportato dapprima all’ospedale di Sanremo, e poi a seguito delle ferite riscontrate all’Ospedale di Pietra Ligure (SV), ove versa in prognosi riservata. Sprovvisto di documenti, sconoscesi identità.

Indagini immediatamente avviate.

Nella mattinata odierna è in corso negli Uffici del Commissariato un vertice investigativo tra il Dirigente del Commissariato e il Dirigente della Squadra Mobile a cui partecipa rispettivo personale.

Presente il Questore, dr. Milone.