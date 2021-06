Buongiorno,

ho letto con molto interesse e apprezzamento il Vostro articolo sui luoghi dello spaccio a Tortona. Vi faccio i miei complimenti per porre la Vostra attenzione e dare eco a un problema secondo me sottovalutato.

Devo però segnalare, purtroppo un’altra sede, via Togliatti, nel cortile/giardino del ex convento Suore cieche, che ora ospita immigrati/rifugiati o non so cosa.

Attraverso la recinzione, a tutte le ore del giorno, compreso la sera, in pieno coprifuoco, in presenza di persone, anche ragazzi che rientrano da scuola, viene fatto scambio Denaro/Droga.

Purtroppo le numerose segnalazioni che ho fatto, (tutto si svolge di fronte alle mie finestre e spesso per MIO imbarazzo, sono costretta a ritirarmi in casa, per non essere presente allo scambio), non sembra abbiano sortito alcun effetto.

Chissà che il Vostro intervento non riesca a evidenziare questa problematica. Grazie per l’attenzione cordiali saluti

G.V.