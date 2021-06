Dal 10 luglio al 5 settembre, dal martedì alla domenica, sul lungomare Argentina tornerà Bordighera Summer Fun, il programma di animazione dedicato a grandi e piccoli.

L’estate di Bordighera sarà poi in musica e avrà il suo palcoscenico principale ai Giardini Lowe, che il 26 luglio ospiteranno la serata inaugurale del Perinaldo Festival – Terre di confine: un omaggio a Lucio Dalla con Peppe Servillo, Xavier Girotto e Natalio Mangalavite.

L’11 luglio “Le Quattro Stagioni” di Antonio Vivaldi incontreranno la poesia; il 14 luglio il palcoscenico sarà di Cloris Brosca, che presenterà il recital “A sud… dove comincia il sogno”; il 30 luglio il violino di Saule Kilaite creerà atmosfere coinvolgenti fondendo le note, la danza, la video arte ed il linguaggio teatrale.

In calendario anche tre serate con la Banda Musicale Borghetto San Nicolò Città di Bordighera (15 e 29 luglio, 21 agosto) e due appuntamenti con l’Orchestra Sinfonica di Bordighera (1 e 8 agosto). La rassegna Touscouleur regalerà concerti di grande suggestione (con i Bruti e Boi il 5 agosto, L’Orage il 12 agosto) mentre i Nuovi Solidi compiranno un viaggio, a fine benefico, nel repertorio di Lucio Battisti (28 agosto).

Ma la musica troverà una seconda casa anche presso il Chiosco della Musica, che ospiterà due spettacoli di Rino Crudi (12 luglio e 22 agosto).

Spazio alla danza, con i talenti delle scuole (26 giugno, 10 luglio, 7 agosto) e con Bordighera Campus Dance, un evento internazionale diretto dal coreografo Thiago Oliveira con lezioni, masterclass, competizioni e flashmob (dal 19 al 25 luglio ai Giardini Lowe e presso l’ex Chiesa Anglicana).

Il teatro porterà alla scoperta dei personaggi illustri della città delle palme, con le passeggiate itineranti proposte dal Teatro delle Dieci (24, 25, 31 luglio e 1, 7, 8 agosto).

Dopo il successo dello scorso anno saranno proposte 5 serate di osservazione astronomica in spiaggia, tra il 16 luglio ed il 20 agosto, per ammirare Luna, Saturno, costellazioni e lacrime di San Lorenzo.

Di primo piano il ruolo dell’arte. Dal 13 giugno al 4 luglio il Centro Culturale dell’ex Chiesa Anglicana aprirà le proprie porte per “La Fine del Male”, personale di Davide Puma che, con disegni e dipinti inediti, narrerà il viaggio interiore – dal dolore alle speranza – compiuto nel corso dei difficili mesi di pandemia. Ad agosto il centro storico diverrà invece scenario della nuova edizione di “Agorà – Arte in piazza” (19 – 22 agosto).

Un’altra mostra, dal 6 al 21 agosto, racconterà lo storico legame che unisce Bordighera ed il tennis fin da quando nel 1878, primo in Italia, fu fondato lo storico Lawn Tennis Club di via Stoppani.

Dopo la sospensione dello scorso anno, ritorneranno gli appuntamenti con l’eccellenza enogastronomica a cura di Confcommercio, percorsi di gusto tra piatti tipici e specialità.

Sarà infine un altro evento particolarmente atteso ad animare l’ultima settimana di agosto: l’VIII edizione del Bordighera Book Festival (26-29 agosto, corso Italia), la rassegna dedicata al mondo del libro e della lettura.

Il workshop

All’interno del piano di sviluppo turistico pluriennale di Bordighera, il lavoro svolto fino ad ora dal Comune in sinergia con Winedering SRL è stato caratterizzato da diverse fasi con l’obiettivo di inquadrare il contesto turistico del comune, conoscere gli attori principali del territorio e porre di conseguenza le basi per un’impostazione strategica non esclusivamente rivolta alla comunicazione o a campagne di marketing turistico ma ad una più profonda analisi che possa permettere di stabilire solide fondamenta in un’ottica di lungo periodo.

Il lavoro si sviluppa di fatto in più momenti: dopo una prima fase conoscitiva attraverso interviste one to one a vari stakeholder territoriali è prevista una fase di workshop e studio dei flussi turistici di Bordighera, che consentirà di mettere al confronto al meglio le interviste con i risultati delle analisi turistiche. Da qui si attiverà un’azione di proposta di sviluppo strategico che verrà presentata entro l’autunno in vista delle prossime stagioni.

Winedering SRL è una società italiana, con sede nelle Marche e incubata come start up innovativa presso l’Innovation Hub di Comonext, specializzata da anni in turismo enogastronomico. L’azienda si caratterizza da sempre per una doppia anima. Da un lato, infatti, è proiettata su un elevato livello di operatività in ambito tour operating e costruzione pacchetti ed itinerari viaggio per una clientela nazionale ed internazionale; dall’altro, grazie alla collaborazione instaurata ormai da anni con le principali realtà universitarie e di formazione italiane, è connotata da una forte anima consulenziale specializzata proprio nel supporto e nello sviluppo di strategie di destination management, insieme a partner e professionisti di massimo livello a livello nazionale. In particolare, all’interno del team di lavoro consulenziale, Winedering lavora a strettissimo contatto ed in piena sinergia con docenti e formatori quali Paolo Grigolli, Alessandro Bazzanella e Andrea Gelsomino, creando quindi un gruppo di lavoro altamente profilato con anni di esperienza in ambito di destination management.

Informazioni utili

L’accesso agli spettacoli sarà consentito solo ed esclusivamente su prenotazione, da effettuarsi fino alla giornata stessa di svolgimento dell’evento:

sul sito www.bordighera.it, dove a breve sarà disponibile un apposito form;

al numero 0184262882;

all’Ufficio IAT di Via Vittorio Emanuele 172, presso i Giardini del Palazzo del Parco.

In caso di disponibilità di posti residui, sarà possibile effettuare la registrazione direttamente in loco; comunque non sarà consentito l’accesso senza registrazione e lo spettatore sarà tenuto a presentarsi all’entrata munito di documento di riconoscimento e mascherina.

Per alcuni eventi sono previste modalità di prenotazione diverse, specificate nel depliant illustrativo del calendario delle manifestazioni estive della Città di Bordighera.

Per informazioni: