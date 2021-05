È stato posizionato nei giorni scorsi il primo dei 4 dossi stradali previsti in via Pairola, a San Bartolomeo al Mare.

L’intervento si è reso necessario per invitare gli automobilisti a ridurre la velocità al fine di tutelare l’incolumità dei pedoni in transito e evitare il rischio di pericolosi incidenti stradali. Il consigliere delegato Giovanni Barreca ha seguito questo primo intervento e programmerà lo svolgimento dei lavori necessari per il posizionamento degli altri 3 dossi.

L’Amministrazione sta valutando altre misure per contrastare l’eccesso di velocità in tutto il paese.