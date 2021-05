Ricerca per:

Il servizio garantirà la presenza di un operatore di Polizia Municipale in diversi quartieri, zone o frazioni della città secondo i seguenti orari:

Dopo un periodo di sospensione, l’Amministrazione Comunale, al fine di migliorare la percezione di sicurezza, ha disposto il ripristino del servizio di prossimità reso dalla Polizia Municipale. I cittadini potranno effettuare segnalazioni all’Agente di Polizia Municipale presente in loco, il quale provvederà a inoltrarle agli uffici competenti.