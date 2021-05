In attesa che la bella stagione arrivi a pieno regime permettendo i pranzi all’aperto come prevedono le nuove disposizioni per i ristoranti, Incontri DiVini propone una una nuova degustazione online per il mese di maggio.

L’evento è programmato per giovedì 20 maggio alle ore 20,30 e si terrà online.

Si andrà alla scoperta di uno dei più antichi birrifici trappisti del Belgio, l’Abbazia di Steenbrugge, risalente al 1084 e dove, ancora oggi, la birra viene prodotta con la stessa ricetta originale, nella tradizione di Saint Arnoldus!

Insieme agli organizzatori, sarà presente alla serata anche il mastro birraio di FakeMilk, che spiegherà, birra dopo birra, cosa vuol dire produrre in alta fermentazione e i vari stili che i partecipanti ritroveranno nelle bottiglie prodotte da Steenbrugge.

Non mancherà il suggerimento per il food pairing , per godere appieno l’esperienza gustativa!

La quota di partecipazione è di 35 euro a persona e prevede l’invio dei prodotti Steenbrugge direttamente a casa e il link per partecipare all’evento.

Il Kit Steenbrugge comprende:

una bottiglia Steenbrugge White;

una bottiglia Steenbrugge Dubble Bruin;

una bottiglia Steenbrugge Blond;

una bottiglia Steenbrugge Triple;

un piccolo omaggio a sorpresa

È previsto uno sconto per due partecipanti che si collegano dalla stessa postazione!

Termine delle iscrizioni domenica 16 maggio.

Per partecipare scrivere a info.incontridivini@gmail.com oppure 379 185 1796