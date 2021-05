Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 ma i soccorso sono stati inutili perché il cuore del 46 non ce l’ha fatta e l’uomo è deceduto.

Lo schianto è avvenuto ieri sera, mercoledì 19 maggio lungo la strada provinciale 82 tra i comuni di Sale e Alluvioni Piovera. L’uomo, Andrea Colajanni, 46 anni, residente alla frazione Spinetta di Alessandria, secondo quanto accertato dai carabinieri della Compagnia di Tortona intervenuti sul posto, si trovava su uno scooter guidato da un’altra persona e procedeva lungo la ex statale quando, secondo la prima sommaria ricostruzione, il mezzo pesante che si trovava davanti allo scooter, trancia inavvertitamente un cavo elettrico che va a sbattere conto lo scooter che colpisce il 46 anni.

Un uomo di 46 anni muore per incidente stradale tra Sale e Piovera a causa di un cavo elettrico