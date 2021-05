Ricerca per:

Le operazioni iniziate alle 17,40 sono proseguite per oltre sette ore.

I vigili del fuoco con l’autopompa serbatoio e l’autobotte, nonché facendo intervenire il reparto speciale del Nucleo Nbcr (nucleare biologico chimico radiologico), si sono messi all’opera per verificare eventuali perdite in attesa del travaso.

Hanno lavorato fino ad oltre mezzanotte i Vigili del fuoco di Tortona che nel pomeriggio di ieri, mercoledì 19 maggio, sono intervenuti sull’ autostrada A/21 in direzione Torino, per un incidente stradale.