Andrea Bani è uno fra gli abitanti di Tortona più conosciuti in città: non soltanto perché titolare del Gran Bar Bardoneschi in via Emilia (uno dei locali più prestigiosi di Tortona) e di recente anche dell’Art café in corso Alessandria, ma perché è anche presidente della Confesercenti locale, nonché organizzatore di eventi.

Andrea Bani, convogliato a nozze a settembre di due anni fa con Irina Jarda, oggi è diventato papà: questa mattina, giovedì 27 maggio, alle 4,05, infatti, sua moglie ha dato alla luce il bel neonato che vedete in alto nella foto. Daniele è nato da un parto naturale presso il reparto di Ostetricia all’ospedale “Santi Antonio e Biagio” di Alessandria e pesava 3 Kg e 260. “Sono molto felice – ha detto Andrea – nulla è più bello di una nuova vita ed è una sensazione meravigliosa! Voglio ringraziare tutti perché l’Ostetricia di Alessandria è un ottimo reparto e si sono comportati tutti in modo eccellente.”

Diventare genitore è un’esperienza unica nella vita e solo chi l’ha provata riesce a capirne ed apprezzarne il senso. Ad Andrea e Irina, vanno le congratulazioni di tutta la redazione. Siamo certi che saranno due buoni genitori, perché la creatura che hanno messo al mondo è nata dal loro amore: una scelta consapevole per cementare ancora di più l’idillio e il rapporto che esiste tra due persone che hanno deciso di unire le loro strade come hanno fatto loro.