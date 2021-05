Due interventi consistenti quelli dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona, che nel pomeriggio di ieri, mercoledì 26 maggio, sono intervenuti prima in due palazzi dell’Agenzia territoriale per la casa (ATC), in viale De Gasperi a Tortona per problemi alla struttura. Nel cortile dei due numeri civici 16 e 18, infatti si sono verificati danni alle strutture esterne col distacco di materiale.

I pompieri che non è certo la prima volta che intervengono sul posto, dopo aver messo in sicurezza lo stabile, hanno posto delle limitazioni all’utilizzo del cortile, avvisando nel contempo la proprietà dell’immobile, che dovrà effettuare gli interventi necessari per garantire la totale sicurezza degli abitanti.

Il secondo intervento invece sulla ex statale 10 fra Tortona e Pontecurone dove si è verificato un incidente stradale. Si è trattato di un tamponamento fra tre automobili, una delle quali è uscita dalla carreggiata.

I Vigili del Fuoco oltre ad aver collaborato collaborato col 118 e Forze dell’ordine durante le operazioni di soccorso, hanno messo in sicurezza le vetture e fornito assistenza agli interventi di rimozione delle auto dalla carreggiata.

Secondo la prima sommaria ricostruzione sembra che due persone, un uomo e una donna che si trovavano a bordo della stessa auto, siano rimasti feriti e trasportati al Pronto Soccorso dell’ospedale di Novi Ligure. Le loro condizioni non sembravano gravi.