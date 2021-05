Sono particolarmente felice di poter presentare il progetto di fattibilità tecnico economica dell’intervento di riqualificazione del lungomare Argentina, redatto dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito dagli architetti Andrea Folli, Silvia Dagna, Serena Galassi ed Alessandro Risi.

Un progetto atteso, necessario per valorizzare il contesto paesaggistico di una delle aree cittadine più amate e apprezzate; un progetto in cui l’Amministrazione crede con convinzione e che contribuirà alla realizzazione della visione di una Bordighera più bella, elegante, funzionale, verde e sostenibile per cui stiamo lavorando da inizio mandato.

Ho parlato di “riqualificazione”. In realtà, il termine pare riduttivo se rapportato alla portata, alla completezza ed alla bellezza dell’intervento prefigurato: le linee, le soluzioni, gli elementi d’arredo si coniugano in modo efficace con il rispetto e la messa in valore di un paesaggio unico.

Desidero inoltre sottolineare cheil progetto comprende in sé il percorso della pista ciclabile: una componente importantissima per lo sviluppo di una mobilità più lenta e sostenibile, anche in chiave turistica, il cui disegno e realizzazione richiedono però il superamento di alcune difficoltà legate alla conformazione del lungomare stesso, compreso tra le spiagge ed il sedime ferroviario.

Il mio ringraziamento agli architetti Andrea Folli, Silvia Dagna, Serena Galassi ed Alessandro Risi ed all’Assessore ai Lavori Pubblici Marco Laganà.

Vittorio Ingenito