Stanche di questa assurda pandemia che ci ha privato di tantissime cose, avevano deciso di riappropriarsi della propria libertà, facendo una bella passeggiata sui sentieri della val Curone, all’aria aperta, e – finalmente – senza quell’odiosa mascherina che ci costringe a respirare anche la nostra anidride carbonica, con chissà quali effetti in futuro.

Così due mamme poco più che trentenni, con i loro tre bambini in età scolare, nel pomeriggio di ieri, mercoledì 12 maggio, raggiungono la frazione Caldirola di Fabbrica Curone, lasciano l’auto nei pressi della ex Colonia e si incamminano verso il sentiero, forse con l’intento di raggiungere il rifugio Ezio Orsi che si trova a pochi Km di distanza.

Assaporando la libertà perduta, il tempo passa in fretta e le due mamme cercano di ritornare indietro ma si perdono nei boschi. Sono quasi le nove di sera, quando scatta l’allarme e parte una vera e propria mobilitazione: nei boschi della Val Curone arrivano i Vigili del fuoco del Distaccamento di Tortona, una squadra da Alessandria e gli operatori del Soccorso Alpino.

I pompieri tortonesi, che ben conoscono la zona, decidono di prendere il fuoristrada e invece che raggiungere Caldirola, decidono di passare dalla frazioni Salogni e Bruggi, nel tentativo di andare incontro ai cinque dispersi che, probabilmente, invece di tornare indietro per riprendere l’auto, hanno imboccato il sentiero che dal rifugio porta a valle, verso le due frazioni in questione.

I Vigili del Fuoco percorrono il sentiero nel buio della notte, in auto, con i fari che cercano di fare luce e la scelta di rivela azzeccata. Alla fine tutti convergono nel luogo in cui si sono perdute le due mamme coi tre bambini, che ovviamente sono molto impauriti e le ritrovano infreddoliti, ma in buone condizioni mentre camminano sul sentiero nella speranza di far ritorno a casa.

I cinque vengono salvati dai soccorritori intorno alla mezzanotte, al termine di una ricerca durata alcune ora che, per fortuna, si è risolta nel migliore dei modi e verso l’una di notte, col rientro in sede dei Vigili del Fuoco di Tortona, può dirsi finalmente conclusa.