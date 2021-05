Le iscrizioni ai servizi di assistenza scolastica comunale (refezione, scuolabus e progetto doposcuola) organizzati da San Bartolomeo al Mare per l’anno scolastico 2021-2022 saranno aperte da lunedì 31 maggio a mercoledì 30 giugno.

La modulistica e le relative circolari informative saranno reperibili a partire dalle ore 10.00 del giorno 31 maggio sul sito internet www.comune.sanbartolomeoalmare.im.it nella pagina dedicata ai servizi di assistenza scolastica (percorso: Uffici/Area Segreteria/Assistenza scolastica).

La restituzione dei moduli – compilati, sottoscritti e completi di tutti gli allegati – dovrà avvenire entro la data del 30 giugno a mezzo posta elettronica certificata (PEC to PEC) oppure, previo appuntamento concordato telefonicamente (0183 40921), direttamente all’ufficio Segreteria (Via XX settembre).