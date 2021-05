“In questi giorni la Lega ha votato a favore dell’ordine del giorno che ha impegnato la giunta a dare attuazione alla legge regionale 34/2008 garantendo un’idonea copertura finanziaria ai genitori separati e divorziati che si trovano in difficoltà economica e psicologica e promuovendo protocolli d’intesa con i vari enti per la concessione di alloggi a canone agevolato di cui alla legge regionale 10/2004. Inoltre, la Lega ha depositato in Regione Liguria una proposta di legge che, in applicazione dei principi di bigenitorialità e dell’affidamento condiviso contemplati nel nostro ordinamento giuridico, prevede che tutte le comunicazioni di Regione Liguria e degli enti del sistema regionale, chieste anche da un solo genitore e relative ai minori, siano indirizzate a entrambi i genitori e non soltanto al genitore collocatario”.

Lo ha dichiarato il consigliere regionale della Lega Mabel Riolfo.