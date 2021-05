Abbiamo volutamente atteso un paio di giorni prima di scrivere questo articolo per dimostrarvi in quale stato si trova l’Informazione oggi, spesso succube di una certa politica e con diversi colleghi giornalisti che fungono solo da registratori di eventi, riportando ciò che dicono gli altri, senza entrare nel cuore dei problemi, senza essere franchi e avere, invece, quel senso critico che ogni Giornalista dovrebbe avere.

La vicenda dell’ospedale di Tortona e la visita dell’assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi in città, avvenuta lunedì scorso, ne sono il classico esempio.

Icardi – da buon politico – ha affermato che l’ospedale di Tortona sarà potenziato con un investimento di circa 10 milioni di euro. Peccato, però, che tre e mezzo di questi non contano, perché sono quelli già stanziati tanto tempo fa per la Fisiatria, reparto che avrebbe già dovuto essere in funzione da tempo, i cui lavori prima sono stati prima rimandati e poi sospesi, per cui l’investimento effettivo che la Regione farà sull’ospedale di Tortona sarà di 6,5 milioni di euro cioé un terzo in meno.

Diversi giornalisti invece, hanno fatto titoli diversi, riportando per filo e per segno, le parole dell’assessore. NOI NO.

Noi vi diciamo quello che altri non dicono o non hanno il coraggio di scrivere, e lo faremo soprattutto in un prossimo articolo di commento sulla questione, che vi invitiamo fin d’ora a leggere, dove non saremo certo teneri con l’assessore Icardi e con la Regione Piemonte, alla faccia di chi ci etichetta come servitori del Centro Destra. Quando le promesse non vengono mantenute o vengono mantenute solo in parte, come nel caso dell’ospedale di Tortona, bisogna avere il coraggio e gli attributi per scriverlo, e non riportare solo ciò che dicono i politici come semplici registratori. Il ruolo di un Giornalista, per noi, non è soltanto quello, anzi.

In questo articolo, però, parliamo degli investimenti che farà la Regione Piemonte sull’ospedale di Tortona, ma non lo facciamo noi e vi lasciamo alle parole che il Sindaco, Federico Chiodi, al termine dell’incontro con Icardi, ha detto nell’ambito della riunione della Commissione comunale sulla Sanità, relazionando sull’esito della visita.

“Per quanto riguarda le richieste di potenziamento dell’ospedale di Tortina – ha detto il Sindaco in Commissione – relativamente al progetto di investimento che l’Asl ha richiesto, l’assessore Icardi ha accettato il potenziamento. Ha detto che verranno investiti circa 10 milioni di euro, in parte già stanziati perché circa 3 milioni e mezzo sono già stati finanziati per la Fisiatria da parecchio tempo. Un’altra parte già finanziata di quasi un milione 900 mila euro andrà a potenziare la Rianimazione, poi avremo 800 mila euro sul blocco operatorio, un milione di euro sul miglioramento della sicurezza, un milione di euro per migliorare il comfort alberghiero (leggi arredamento -ndr), 900 mila euro per il robot ortopedico e 500 mila per il noleggio del robot chirurgico.”

“Questi ultimi – ha aggiunto Chiodi – sono due elementi importanti per verticalizzare la struttura verso una specializzazione tecnologica che è molto importante e che può essere fondamentale per invertire la mobilità passiva e creare mobilità attiva (cioé grazie alla robotica richiamare gente all’ospedale di Tortona – ndr). Abbiamo già i primari formati per questo tipo di interventi, inoltre questi strumenti saranno utili per effettuare interventi di altri ospedali della rete.”

“Elemento molto positivo che va verso potenzialmente dell’ospedale – ha proseguito il Sindaco di Tortona è che ci sono 100 mila euro per il laboratorio di oncologia molecolare ma che a mio parere sono troppo pochi. Poi ci saranno interventi sulla digitalizzazione per 862 mila euro.”

