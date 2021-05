E’ successo di tutto ieri, lunedì 17 maggio, a Tortona e dintorni, per una giornata davvero campale per i Vigili del Fuoco del Distaccamento tortonese che hanno effettuato ben 8 interventi nell’arco di poche ore.

Escludendo i tre per andare in soccorso di altrettante persone che avevano perso le chiavi di casa e non riuscivano più ad entrare nella loro abitazione, gli altri che hanno impegnato i pompieri di Tortona, non sono stati certo di routine. Ma andiamo con ordine a raccontare quello che è successo.

Una donna di 51 anni è rimasta incastrata nell’abitacolo della sua auto Sukuzi a causa di un incidente stradale ed è stata soccorsa dai Vigili del Fuoco e dai soccorritori del 118. E’ accaduto lungo la statale per Voghera e, secondo la prima sommaria ricostruzione, si è trattato di un tamponamento. La macchina, infatti, è stata urtata duramente da dietro da un furgone. Le condizioni della donna non erano gravi ma è stata trasportata al Pronto Soccorso dell’ospedale di Novi Ligure per gli accertamenti del caso.

Il secondo intervento ha riguardato un uomo che è rimasto intrappolato nel cortile della sua abitazione in via Trieste. Il 60enne, secondo quanto è stato possibile apprendere, è stato colto da un malore ed è caduto a terra. Non riusciva a rialzarsi e si trovava nel cortile chiuso da un cancello. I Vigili del fuoco sono intervenuti, hanno forzato il cancello consentendo così ai sanitari del 118 di soccorrerlo.

Nemmeno il tempo di rientrare in sede che i pompieri sono stati chiamati in via Fermi, sempre a Tortona, per una perdita d’acqua dal soffitto all’interno di un’abitazione. Sono saliti al piano superiore, sono entrati e si sono accorti che la perdita proveniva da un termosifone provvedendo così a risolvere il problema.

Prima di cena si sono recati anche a Pontecurone nei pressi del campo sportivo, per un incendio di alberi e arbusti, la causa del quale non è stata accertata. Spegnerlo e impedire che le fiamme si propagassero ha richiesto oltre un’ora. Non è escluso possa essere di origine dolosa o colposa, perché alcuni testimoni avrebbero affermato di aver visto dei ragazzi che, poco prima, si stavano aggirando nella zona e sembra facessero qualcosa di strano.

Ultimo interno della giornata verso le 21, a Casalnoceto, lungo la strada principale che porta a Rivanazzano, nei pressi del cimitero, per un altro incidente stradale. Stavolta ad essere coinvolta una giovane di 24 anni che si trovava alla guida della propria Opel corsa, quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo dell’ auto finendo fuori strada. Le sue condizioni non sembravano gravi ma è stata trasportata a cura del 118 all’ospedale di Novi Ligure.