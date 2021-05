Per amplificare l’efficacia del controllo del territorio, le articolazioni del Comando

Provinciale dell’Arma svolgono servizi composti da militari in uniforme a bordo di

autoveicoli con livrea istituzionale supportati da personale in borghese delle

Aliquote/Sezioni operative dei NORM su mezzi in tinta civile. Tale dispositivo permette

di essere più aderenti alle dinamiche della particolare zona da osservare, favorendo anche

l’azione di contrasto alle forme di illegalità.

La predisposizione ha dato i suoi frutti anche qualche giorno fa, quando – in tarda

mattinata – i militari della Sezione Operativa della Compagnia di Sanremo hanno scorto

un individuo già noto il quale, avvedutosi della presenza di un equipaggio che stava

eseguendo un posto di controllo, si è defilato nelle pertinenze di un supermercato del

luogo, dove non ritenendosi osservato ha ceduto un piccolo involucro ad una persona,

ricevendo in cambio alcune banconote: entrambi sono stati fermati, recuperando il denaro

e un piccolo quantitativo di eroina; l’acquirente è stato segnalato alla Prefettura quale

assuntore.

In quel frangente, gli stessi militari hanno scorto un altro straniero – anch’egli già noto – il

quale, transitando frettolosamente nei pressi dell’area del precedente intervento,

imboccava un vicolo, guardandosi costantemente alle spalle tanto da insospettire i

Carabinieri, che lo hanno intercettato bloccando entrambi gli accessi della via: alla loro

vista, l’individuo ha tentato di disfarsi di un involucro contenente circa 2 grammi di

eroina, recuperato dai militari. Le due persone – un 38enne ed un 41enne nordafricani –

sono state arrestate in flagranza per spaccio di stupefacenti. Sottoposti a giudizio

direttissimo, l’Autorità Giudiziaria – convalidati gli arresti – ha disposto rispettivamente il

divieto di dimora nella provincia di Imperia e l’obbligo di presentazione periodica alla p.g.